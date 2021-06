La Poste suisse : Le boom des colis dû à la pandémie compense la baisse des lettres

Le chiffre d'affaires de la Poste suisse a augmenté de 3% l'année passée, grâce à la hausse du nombre de paquets envoyés en lien avec le Covid-19.

Dans le contexte «extrêmement difficile» de la pandémie, la Poste suisse «a dû aller jusqu’à la limite de ses capacités», a établi la Commission fédérale de la poste (PostCom) dans son rapport annuel 2020 diffusé mardi. Elle relève que le Covid-19 et le boom des colis qu’il a engendré ont augmenté le chiffre d’affaires total du marché postal suisse de 3%, à 4,2 milliards de francs.

Cependant, le nombre d’envois a reculé de 4,5%, s’établissant à 3,1 milliards d'unités. Cette tendance négative s’explique par la diminution importante des volumes de lettres, journaux et périodiques acheminés. Durant l’exercice, la part du marché des lettres au chiffre d’affaires total s’est élevée à 37%, atteignant ainsi son niveau le plus bas, alors qu’elle dépassait encore la barre des 50% il y a cinq ans. Le chiffre d’affaires cumulé de la Poste et des opérateurs privés généré par les colis a fait un véritable bond, augmentant de 32,5%, pour s’établir à 1,48 milliard de francs. Mais en ce qui concerne les lettres, le chiffre d’affaires a connu une forte diminution (-13,8%).