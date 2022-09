Suisse : Le boom du streaming ralentit, les cinémas toujours à la traîne

En 2021, le nombre de visionnements via des services d’abonnement et de streaming a augmenté de 19% par rapport à l’année précédente, communique mercredi l’Office fédéral de la statistique (OFS). Après les taux de croissance supérieurs à 50% des années 2019 et 2020, la croissance est en perte de vitesse. L’offre de films sur ces services a augmenté de façon similaire à la demande (+22%, pour un total de près de 17’000 films).



Tout comme les années précédentes, les deux autres modèles commerciaux de la vidéo à la demande, à savoir la location et l’achat, ont perdu en importance. La demande de location de films numériques a baissé de 31% en 2021 pour atteindre 4,3 millions de locations, renforçant ainsi la tendance à la baisse des dernières années.