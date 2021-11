Football - Le Bordeaux de Petkovic est en train de couler

Le 31 octobre dernier, les Bordelais s'imposaient à la maison contre Reims (3-2). On pensait alors au déclic, mais rien de tout ça ne s'est produit. Il ne s'agissait là que de la seule victoire fêtée au milieu d'une longue alignée de résultats négatifs. Cette série (9 matches, 1 victoire, 5 nuls et désormais 3 défaites) s'est poursuivie dimanche contre Brest.

Les Girondins pointent ainsi à une très inquiétante 17e place de la Ligue 1, avec une seule longueur d'avance sur St-Étienne, la lanterne rouge, battue quelques heures plus tôt à 10 contre 11 par le PSG (1-3). Bordeaux ne doit sa place au-dessus de la barre que grâce à un goal-average légèrement favorable, par rapport au néo-promu et actuel barragiste Clermontois (-10 contre -12).

À l'heure de jeu, Jérémy Le Douaron a égalisé, à la suite d'une grossière hésitation défensive. Six minutes plus tard, le jeune attaquant brestois a récidivé en signant son premier doublé chez les professionnels, en trompant le portier Benoît Costil d'une frappe à ras de terre, prise de l'entrée de la surface de réparation. Petkovic a eu beau faire trois changements dans la foulée, rien n'y a fait. Ce sont même les Finistériens qui sont passés les plus proches du cadre adverse.

«Personnellement, je n'ai pas entendu de critiques, disait en avant match Petkovic, qui n'a rien perdu de ses capacités à la langue de bois. Quand je vois 200 à 250 supporters avec nous à Metz, je n'ai pas cette impression. Évidemment on espérait avoir plus de points, nous travaillons toujours dur pour y arriver. C'est une saison particulière mais je pense que si on analyse bien, on voit certains progrès. Il faut toujours en vouloir plus.» Surtout au niveau des points.