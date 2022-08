France : Le Bordelais entame les vendanges les plus précoces de son histoire

Les premiers coups de sécateur ont été donnés mardi dans le vignoble bordelais sur les blancs secs, les vendanges «les plus précoces» jamais connues dans la région en raison de la canicule et de la sécheresse, survenues avant même celles des crémants qui traditionnellement ouvrent le bal.

«Ce sont vraiment les vendanges les plus précoces que nous ayons eues. En 2003, c’était le 18 août, en 2020 le 17 et là encore, on aurait pu les commencer hier, lundi, ou la semaine dernière», rapporte Jacques Lurton, président du syndicat de l’appellation bordelaise Pessac-Léognan. «Cela est dû à une climatologie exceptionnelle, le cycle de la vigne s’est accéléré au-delà de ce que l’on connaissait», ajoute-t-il, précisant que «c’est en ce moment que le pic aromatique du sauvignon est le plus haut, le moment idéal pour ramasser».