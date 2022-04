Football : Le Borussia Dortmund en démonstration, Akanji buteur

Grâce notamment à un but de son défenseur suisse, le BVB a écrasé Wolfsburg (6-1) et fait un grand pas vers la qualification en Ligue des champions.

Manuel Akanji a inscrit contre Wolfsburg son premier but de la saison.

Le Borussia Dortmund de Gregor Kobel et Manuel Akanji a surclassé Wolfsburg samedi (6-1), lors de la 30e journée de Bundesliga, et a quasi assuré sa place en Ligue des champions la saison prochaine. Avec ce large succès, Dortmund a parfaitement préparé le «Klassiker» contre le Bayern Munich dans une semaine. Le Borussia, 2e avec 63 points, se rapproche provisoirement à 6 points du leader bavarois, en déplacement à Bielefeld dimanche, même si un dixième titre consécutif semble promis au «Rekordmeister».

Malgré un effectif décimé, Dortmund a fait vivre un calvaire aux Loups de Wolfsburg (13e du classement) en inscrivant cinq buts en un quart d'heure lors de la première période. L'équipe de Marco Rose a ouvert le score par Tom Rothe, 17 ans, titularisé pour la première fois en Bundesliga (1-0, 24e). Axel Witsel a doublé la mise dans la foulée (2-0, 26e), puis Manuel Akanji est venu alourdir le score (3-0, 29e), imité par Emre Can (4-0, 34e). Le défenseur suisse a inscrit son premier but de la saison, et son quatrième sous les couleurs du BVB, avant de céder sa place à la 65e minute.