Science : Le boson W fait vaciller la physique des particules

Le modèle standard de la physique des particules ne parvient pas à expliquer certaines particularités du boson W, une particule fondamentale de la matière.

«Il y a des indices que certaines pièces manquent au Modèle standard, et nous en apportons un nouveau, très intéressant et assez important», a déclaré à l’AFP son principal auteur, le professeur Ashutosh Kowtal, physicien à l’Université américaine Duke.

Base de la radioactivité

Comme celui du boson W, une particule véhiculant notamment une interaction dite faible, entre d’autres particules de matière. Elle est à la base de la radioactivité et, au-delà, des réactions de fusion nucléaire, comme celles qui animent le Soleil. Toutes ces particules et les forces se trouvent liées dans une sorte d’équilibre. Par exemple, la masse du boson W est contrainte par celle du boson de Higgs.

«Affirmations extraordinaires»

«Le Modèle standard prédit un équilibre, et le résultat expérimental qui nous est présenté contredit cette prédiction», constate pour l’AFP le physicien et directeur de recherche au CNRS Jan Stark. Ce «château de cartes» vacille avec l’annonce par l’étude que la masse du boson W est plus forte que prévu. L’exploit de la collaboration CDF, un groupe de quelque 400 scientifiques mené par le Pr Kowtal, est d’avoir mesuré cette masse, à 80.433 mégaélectronvolts, avec une précision sans précédent (0,01%), deux fois plus grande que la meilleure existante.