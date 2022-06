technologie : Le boss a trouvé la parade contre les fuites

Carl Pei a dévoilé avant l’heure les premières images de son smartphone au design aussi original que le nom de sa start-up Nothing.

La marque mise sur un design tout en transparence. nothing

Carl Pei a plus d’un tour dans son sac. Il n’a pas laissé le soin aux spécialistes de fuites comme Evan Blass, alias evleaks, de divulgâcher les premières images du «phone (1)», premier appareil de sa toute jeune marque Nothing. «Les fuites sont plus difficiles à contenir de nos jours et beaucoup d’entre vous attendaient depuis longtemps. Alors le voici», s’est-il justifié sur Twitter.

L’appareil, qui fait la part belle à la transparence, se démarque par des bandes lumineuses éclairantes à l’arrière. Ces bandes lumineuses ont déjà été mises en avant par Nothing lors d’un précédent événement. L’appareil doit être officiellement présenté le 12 juillet prochain. On sait déjà qu’il tournera avec une puce Snapdragon de Qualcomm sur une version modifiée d’Android appelée Nothing OS. L’appareil s’appuiera aussi sur un dispositif de recharge sans fil.

D’ici là, nul doute que Carl Pei va continuer à lâcher au compte-gouttes des informations. L’homme avait été à l’origine du succès de la marque OnePlus qu’il avait cofondée et dont les smartphones avaient été initialement commercialisés exclusivement sur le Net.

Mais le défi de sa nouvelle marque Nothing est de taille. Depuis l’ère du OnePlus, de nombreux fabricants se sont cassé les dents, et non des moindres.