cryptomonnaie : Le boss de Coinbase s’offre un biopic à sa gloire

Brian Armstrong donne sa version de l’histoire de Coinbase et de l’univers de la cryptomonnaie.

Coinbase a perdu de sa superbe depuis son exposition à grands frais en février dernier lors du Super Bowl. La plateforme d’achat de cryptomonnaies a vu sa valorisation boursière fondre de 70% depuis le début de l’année. Ça n’a pas empêché son cofondateur et patron, Brian Armstrong, d’annoncer la sortie d’un film à la gloire de sa société. «A Founder’s Story» sera en effet disponible vendredi 7 octobre en streaming sur YouTube, iTunes et Amazon Prime.

La bande-annonce montre un défilé d’entretiens avec des sommités de la crypto comme Vitalik Buterin (fondateur de la blockchain Ethereum) et Katie Haun (investisseuse renommée dans la crypto) ainsi que des images de la petite enfance d’Armstrong, entrecoupées de scènes géopolitiques et de slogans sur le bitcoin et la liberté économique.