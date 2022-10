Argentine : Le boss de la chasse mexicaine meurt mutilé par le buffle qu’il visait

La fédération mexicaine de chasse a perdu son patron. Mario Canales, 64 ans, est décédé vendredi dernier après avoir été attaqué par un buffle, rapporte Infobae. Le drame, qui a été filmé, est survenu à Punta Caballos, dans la province d’Entre Rios (nord-est). Les images montrent le Mexicain et un ami agenouillés à une trentaine de mètres d’un bovin de plus d’une tonne. Alors que les deux hommes tentent en vain de tuer l’animal, celui-ci les charge et s’en prend à Canales.