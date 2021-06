Jeu vidéo : Le boss de Nintendo reste évasif sur la Switch Pro

Doug Bowser, patron de Nintendo of America, n’a pas vendu la mèche concernant l’arrivée prochaine d’une console plus puissante.

Les fans de Nintendo qui pensaient obtenir des informations concernant une nouvelle version de la Switch plus puissante et proposant de meilleurs graphismes que la génération actuelle ont été déçus lors de la récente présentation du géant nippon au salon E3, il y a une semaine. Ils sont aussi restés sur leur faim en lisant la dernière interview de Doug Bowser, nouveau patron de Nintendo of America, dans les colonnes du «Washington Post».