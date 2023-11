Le boss des cliniques Hirslanden désigné pour diriger l’aéroport

Gilles Rufenacht dirige la clinique des Grangettes depuis 2008 et celle de La Colline depuis 2019.

Le nom du successeur désigné d’André Schneider comme directeur général de l’aéroport est connu. Il s’agit de Gilles Rufenacht, actuel directeur des cliniques Hirslanden de Genève et aussi président de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG). Il prendra ses fonctions à l’automne 2024, après le départ à la retraite de son prédécesseur, en place depuis 2016.

«Dirigeant rompu à la gestion et à la transformation d’entreprise, doté d’un sens aigu du dialogue et d’une fine connaissance du tissu économique, politique et associatif genevois, Gilles Rufenacht a été choisi par le Conseil d’administration pour atteindre les objectifs ambitieux fixés pour Genève Aéroport», indique un communiqué diffusé mardi, en début de soirée.