Messagerie vidéo : Le boss d’Instagram va prendre ses quartiers à Londres

Adam Mosseri mise sur la City et ses réseaux de stars pour contrecarrer les plans de TikTok.

Le patron d’Instagram, Adam Mosseri, lors d’une audience du Sénat américain à Washington, DC, le 8 décembre 2021. AFP

Le directeur d’Instagram, Adam Mosseri, va quitter la Californie, et le siège de la société mère Meta à Menlo Park, pour Londres. Son déménagement est prévu plus tard dans l’année, selon le Financial Times. Il sera complété par l’engagement de personnel dans les nouveaux bureaux de Meta dans le quartier de la gare de King’s Cross.

La relocalisation demandée par Mosseri loin du siège social de Meta en Californie est temporaire et en partie motivée par le désir de vivre à Londres, ont déclaré des personnes proches du dossier. Mais cela augure un revirement stratégique pour l’application propriété de Meta, le groupe de Mark Zuckerberg. Les équipes chargées de la fidélisation de sa communauté d’influenceurs sont historiquement basées à Los Angeles et à New York. Une personne familière avec les activités d’Instagram a également avancé des avantages financiers, les ingénieurs basés au Royaume-Uni coûtant jusqu’à trois fois moins cher qu’à San Francisco.

Instagram se bat férocement avec la plate-forme vidéo virale TikTok pour attirer et fidéliser un public plus jeune. Depuis que Mark Zuckerberg a sous-estimé le potentiel de TikTok, son groupe multiplie les initiatives pour refaire son retard. Adam Mosseri avait reconnu fin 2020 que TikTok était «le concurrent le plus redoutable que l’entreprise ait jamais connu».

Mais le patron d’Instagram doit composer avec une communauté réfractaire. La semaine dernière encore, il a dû mettre la pédale douce sur le déploiement de fonctions qui rapprochaient l’application encore davantage de TikTok. Les sœurs Kardashian, Kylie Jenner et Kim Kardashian, s’étaient fait remarquer en demandant «qu’Instagram redevienne Instagram» et en implorant ses responsables d’«Arrêter d’essayer d’être TikTok».

Adam Mosseri, l’un des plus fidèles lieutenants de Mark Zuckerberg, a été nommé à la tête d’Instagram en 2018 après que les cofondateurs d’Instagram sont tombés en disgrâce.