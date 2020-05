Afrique

Le Botswana enquête sur la mort d’éléphants

Le pays enclavé d’Afrique australe a expliqué avoir découvert la semaine dernière les carcasses de 12 éléphants dans deux villages.

Plus grande population d’éléphants au monde

Avec ses parcs non clôturés et ses grands espaces, le Botswana dispose de la plus grande population d’éléphants au monde avec plus de 135’000 pachydermes, soit un tiers du total du continent africain.