Valais : Le boucher est un braconnier qui n’y va pas de main morte

Un boucher-traiteur valaisan a été privé de permis de chasse pour une durée de trois ans. Il a infligé d’atroces souffrances à un chevreuil qui a agonisé pendant d’interminables heures.

Condamné pour infraction à la loi sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, un boucher-traiteur valaisan a écopé d’une peine de 90 jours-amende avec sursis et d’une interdiction de chasse pour une durée de trois ans. Selon Le Nouvelliste, qui donne l’information, le boucher-traiteur a tiré sur un cerf un soir du printemps 2020 en dehors de la période de chasse, avec une arme non enregistrée et du calibre 22. L’animal avait agonisé jusqu’au lendemain matin.