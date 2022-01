Espace : Le bouclier du télescope James Webb a déployé ses ailes

Étape vitale pour la suite de sa mission, le télescope James Webb a vu, mardi, son bouclier thermique, qui doit le protéger du Soleil, être complètement ouvert.

À 900’000 kilomètres

Trop grand pour entrer dans une fusée, le télescope a dû être plié sur lui-même comme un origami et requiert d’être déployé dans l’espace, une procédure t rès périlleuse. Le déploiement de ce pare-soleil était une des étapes les plus difficiles.

L’observatoire spatial, le plus puissant jamais conçu, a décollé il y a un peu plus d’une semaine de la Guyane française et est actuellement à plus de 900’000 kilomètres de la Terre. Il est toujours en route pour atteindre son orbite finale, à 1,5 million de kilomètres de nous -- soit quatre fois la distance Terre-Lune.