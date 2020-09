Le boudoir où louer des robes de luxe à prix doux

On a réalisé que les personnes de notre entourage commençaient à se marier et on était habituée à prêter des tenues à nos amies. On s'est dit que ça n'avait aucun sens d'acheter sans arrêt des vêtements de valeur.» C'est en partant de ce constat qu'Yvana, 26 ans a créé avec sa sœur Jo, 24 ans, Girls Gown Bad. Pour ces passionnées de mode, l'offre en termes de belles robes du soir à prix raisonnable est quasiment inexistante à Genève.

Elles se sont donc spécialisées dans la location de pièces de créateurs. Elles ont ouvert leur showroom en mai, dans la vieille ville de Genève. Du luxe accessible qui va de paire avec une démarche écoresponsable.

Girls Gown Bad

Que ce soit pour une garden party ou tout autre événement chic, on trouve dans cet espace coquet aux allures de boudoir, une centaine de robes et de combinaisons. Parmi les marques, il y a des maisons iconiques telles qu’Alaïa, Elie Saab et des griffes plus pointues comme Jacquemus, Zimmermann, Rat & Boa ou encore Alice + Olivia. Les sœurs ont également un faible pour les créateurs turcs: «Ils sont plus accessibles et utilisent des techniques de la haute couture. Ils ont un vrai savoir-faire», explique Yvana.

Le coût de la location: 100 à 500 francs pour quatre jours. Les tailles vont du XS au XXL. «Bientôt, on aura un large choix de grandes tailles, précise Jo. Nous voulons inclure toutes les morphologies.» Des retouches, notamment de la longueur du vêtement, sont proposées. En plus des vêtements, la boutique dispose de bijoux et de serre-têtes. Deux labels sont représentés: l’un vient de Rome, Percossi Papi, l’autre d’Istanbul, Gaios. Bon à savoir: la clientèle est accueillie avec du champagne.