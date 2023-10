Le boulevard du Pont-d’Arve restera fermé jusqu’à décembre

Les travaux ont rencontré des difficultés en raison d’un sous-sol plus dense que prévu.

La faute à des difficultés techniques liées à la mise en œuvre d’un micro-tunnelier, qui doit creuser le sol sous la chaussée, sans interrompre le trafic à la rue de Carouge. Malgré des sondages préalables, la machine choisie n’avait pas la puissance suffisante pour traverser le sous-sol. Celui-ci «présentait une granulométrie plus élevée qu’estimé», explique la Municipalité. Dès lors, il a fallu changer d’engin, ce qui a entraîné un retard à la chaîne.



Le boulevard, en travaux depuis mi-juin, restera totalement fermé à la circulation et aux transports publics jusqu’à la fin du chantier. Le parcours du bus 1 continuera d’être dévié par la place Neuve. Des interventions sur le chantier sont prévues les samedis. La Ville dit déplorer ce retard et les désagréments occasionnés. Elle «remercie le public pour sa patience et sa compréhension durant ces travaux».