Tennis : «Le boulot de l’ATP a été une honte absolue»

Balayé par Carlos Alcaraz en finale à Madrid, Alexander Zverev s’en est pris dimanche à la programmation du tournoi espagnol.

Vendredi comme samedi, le champion sortant a été programmé en dernier match sur le Central, si bien qu’il a bouclé son quart de finale à minuit passé, et sa demi-finale au-delà d’une heure du matin. La finale a débuté à 18 h 30 dimanche.

«Le boulot de l’ATP a été une honte absolue cette semaine, a déploré le No 3 mondial. Il y a deux jours, je me suis couché à 4 heures ou 4 heures et demie du matin. Hier, à 5 h 20. Je suis un peu en colère. Je n’avais aucune chance d’être moi-même aujourd’hui (dimanche), aucune chance de jouer à mon niveau.»