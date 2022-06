Basket : Le bourlingueur de la NBA va battre un record

Transféré aux Denver Nuggets, Ishmael Smith est sur le point de connaître son 13e employeur dans la ligue nord-américaine. Personne n’a fait mieux en NBA.

Depuis son arrivée chez les pros en 2010, Smith n’a jamais joué plus de deux saisons consécutives dans la même équipe de NBA, à l’exception des Detroit Pistons entre 2016 à 2019. Passé notamment par huit franchises entre 2011 et 2015, Smith a été transféré six fois et placé six fois au ballotage durant ses douze années passées en NBA.