Lors de travaux d’entretien à la piscine de Bellerive, le 8 juin 2020, un employé du Service des sports avait retiré des stores du bâtiment plusieurs nids de moineaux contenant une douzaine d’oisillons et des œufs. Il les avait jetés vivants dans un sac-poubelle. «On voyait le sac bouger et on entendait les oisillons à l’intérieur», selon un lecteur présent sur les lieux; il avait alors alerté police et garde-faune.