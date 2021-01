Pour éviter de futures entrées d’eau et de sable dans le tunnel de base du Lötschberg, la compagnie du BLS rénove aussi vite que possible la zone endommagée du tube Est. Elle a creusé une caverne à côté du tunnel et y a installé un bassin de décantation. Depuis le début du chantier en septembre 2020, quelque 10’000 mètres cubes de roche ont été excavés. Le bassin de décantation d’une contenance de plus de 2000 mètres cubes est bétonné. D’ici à fin janvier, BLS aura terminé le gros œuvre et les travaux de bétonnage. La société aura également installé un imposant système de conduites. Au niveau de la zone endommagée, les eaux d’infiltration et le sable dont elles sont éventuellement chargées pourront ainsi, à temps avant la fonte des neiges, être dirigés vers le bassin de décantation sans que cela ne perturbe le trafic ferroviaire.