Vaud : Le bout du tunnel pour une Suissesse sans salaire, sans chômage et sans aide sociale

Sans travail depuis décembre 2021, une Lausannoise assistante en pharmacie n’a pu recevoir ni indemnités de chômage ni aide sociale.

Cela peut paraître incroyable mais c’est une bien triste réalité. Célia*, une assistante en pharmacie, n’a plus aucun revenu depuis décembre 2021. C’est à cette date que son employeur, une grande chaîne de pharmacies, a notifié son licenciement à la Suissesse de 30 ans qui était en arrêt-maladie depuis six mois, en raison d’un conflit pernicieux avec une collègue.

Ce congé a eu lieu à l’échéance de la période de protection de six mois contre le licenciement en cas de maladie-accident. L’assureur a également cessé de verser des prestations à Célia. La fin des rapports de travail a eu lieu à la fin du mois de mars et le droit au chômage s’ouvrait en avril. Mais le Service vaudois de l’emploi a émis des doutes sur le droit aux indemnités de chômage, car la trentenaire lausannoise est en troisième année d’une formation qui n’a pas été avalisée par l’Office régional de placement. L’aide sociale a également été refusée à Célia.

Versement de trois mois d’arriérés et nouveau job

Jointe vendredi par «20 minutes», Célia avait une voix radieuse. La Lausannoise, qui survit depuis décembre grâce au soutien de ses parents et de quelques proches, entrevoit désormais l’avenir avec le sourire. «Grâce à l’intervention de mon avocate, Me Flore Primault, mon ancien employeur va me verser trois mois de salaire, à la fin du mois de mai. Et j’ai un nouveau job à 60%. Je commence mardi», s’est-elle enthousiasmée. Le bout du tunnel…