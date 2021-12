Terroir – Le Boutefas décroche son AOP

Le Boutefas est un saucisson fabriqué avec uniquement de la viande de porc dont on remplit un cæcum de l’animal (une partie de l’intestin). Ce dernier ayant des bourrelets, il donne cette forme si particulière à cette charcuterie, qui lui a peut-être valu son nom. Selon le Dictionnaire suisse romand, cela viendrait en effet du bas latin buttis (tonneau, outre) et de fars, radical de farcir, explique le site du Patrimoine culinaire suisse .

Le plus gros saucisson romand

On en trouve les premières mentions dans des écrits de 1634 et la recette de sa fabrication s’est transmise dans les campagnes au fil des siècles. Le Boutefas est le plus gros des saucissons de Suisse romande puisqu’il peut peser de 600 grammes jusqu’à trois kilos. Fermé par une seule ficelle à son extrémité, il est bouilli pendant une heure et demie et peut ensuite se manger chaud ou froid.