Lancé sur le bouton Home de l’iPhone 5s en 2013, le capteur d’empreintes Touch ID pourrait faire son grand retour sur le prochain iPhone de 2021, selon Bloomberg . En plus du système de reconnaissance faciale Face ID, le futur smartphone d’Apple serait à nouveau équipé du fameux système biométrique. Celui-ci avait été supprimé des smartphones haut de gamme d’iPhone depuis le lancement du modèle anniversaire iPhone X en 2017.

Cela ne signifie pas qu’Apple compte réintroduire un bouton physique comme celui dont est encore doté l’iPhone SE (2020). Sur son prochain smartphone, qui devrait être une génération «s» (iPhone 12s donc) avec des évolutions mineures par rapport à l’iPhone 12, le capteur d’empreintes serait en effet intégré sous l’écran, comme le proposent déjà de nombreux concurrents, Samsung le dernier en date avec son Galaxy S21. Le but est de rendre le déverrouillage de l’iPhone plus facile en temps de pandémie. En effet, avec le port du masque obligatoire, le système Face ID ne fonctionne pas et renvoie à la saisie du code de déverrouillage.