Automobilistes déconcentrés

Le BPA veut une «augmentation drastique» des contrôles routiers

L’inattention au volant serait la cause d’un quart des accidents sur les routes suisses, selon une récente étude du BPA. La fondation préconise davantage de contrôles de police. «Disproportionné», réplique le président de l’Automobile Club de Suisse.

L’utilisation du téléphone portable, même avec un kit mains libres, compte parmi les sources de distraction les plus importantes.

Un peu plus de la moitié des accidents en Suisse (51%) sont causés par l’inattention au volant. Celle-ci aurait fait 836 blessés graves et 51 morts sur les routes entre 2014 et 2018, révèle le Bureau de prévention des accidents (BPA) dans une récente étude.