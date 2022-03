Braquage du Mont-sur-Lausanne (VD) – Le braqueur malchanceux a été très sévèrement sanctionné

«C’est un verdict de prévention générale!»

Avocat de la défense, Me Nicola Meier n’a pas caché son intention de faire appel sitôt la lecture du jugement terminée. Avec son éloquence habituelle, le Genevois a estimé que le Tribunal avait été «aveuglé par la hauteur des flammes» de l’incendie volontaire de six véhicules impliqués dans le braquage. Il a par ailleurs fustigé le manque de compassion des juges qui n’auraient pas pris la mesure des souffrances intenses et des séquelles à vie qu’endure son client en sa qualité de grand brûlé et qualifié la prise en compte de ces éléments dans le verdict d’«uniquement symbolique».