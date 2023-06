Salaire minimum: Le bras de fer commence entre cantons, villes et Confédération

Les villes suisses alémaniques s’apprêtent-elles à connaître une vague de salaires minimaux dans ses grandes villes? C’est en tout cas bien parti dimanche avec l’acceptation à plus de deux tiers des voix d’une telle mesure à Zurich et Winterthour. La jeunesse socialiste a lancé une initiative pour un salaire à 22 francs de l’heure à Lucerne. À Schaffhouse et Berne, le Parti socialiste a les mêmes intentions et elles ont apparemment toutes les chances d’aboutir, lit-on ce mardi dans le «Tages-Anzeiger».