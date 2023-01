Mexique: Le bras de fer entre taxis et Uber à Cancun inquiète les Etats-Unis

Mexique : Le bras de fer entre taxis et Uber à Cancun inquiète les États-Unis

La mobilisation musclée des taxis contre l’arrivée des services Uber à Cancun, l’une des villes phares du tourisme au Mexique et en l’Amérique latine, inquiète les États-Unis, qui ont mis en garde lundi leurs ressortissants. Les tensions «ont été violentes» et «des ressortissants américains ont parfois été blessés», signale un «message d’alerte» sur le site de l’ambassade des États-Unis à Mexico.

30 millions de passagers à l’aéroport de Cancun en 2022

«À la lumière des incidents de sécurité largement médiatisés dans les destinations touristiques, rappelez-vous que toutes les destinations présentent un degré de risque», insiste l’ambassade, affirmant au passage que «les homicides, les enlèvements et les vols sont fréquents au Mexique». Les autorités locales ont revendiqué l’arrivée de 30 millions de passagers à l’aéroport de Cancun en 2022, une année record.

L’arrivée d’Uber sur ce marché juteux a provoqué la colère des quelque 12’000 taxis locaux, qui ont multiplié les menaces et parfois les coups envers les chauffeurs des véhicules à la demande. Pas plus tard que ce lundi, des taxis ont bloqué la zone hôtelière de Cancun, capitale touristique du Mexique. La maire de Cancun, Ana Patricia Peralta, a prévenu qu’elle refuserait que «l’image» et la «sécurité» de sa ville soient écornées «par quelques-uns».