Ouïghours : Le bras de fer se durcit entre Pékin et les Occidentaux

Alors que des entreprises comme H&M sont dans le tourmente pour leur boycott du coton du Xinjiang, les Etats-Unis sont montés au créneau vendredi après de nouvelles sanctions chinoises contre Londres.

La confrontation entre la Chine et les pays occidentaux s’est accentuée vendredi au sujet du sort des musulmans ouïghours du Xinjiang, avec de nouvelles sanctions de Pékin contre des personnalités britanniques et plusieurs marques étrangères désormais plongées dans la tourmente sur le marché chinois.

«Soutien» de Washington

«Les Etats-Unis condamnent la campagne menée par l’Etat chinois sur les réseaux sociaux, et le boycott de sociétés et consommateurs visant les entreprises, notamment américaines, européennes et japonaises, pour leur décision de ne pas utiliser» du coton «du Xinjiang en raison du travail forcé», a déclaré à la presse une porte-parole de la diplomatie américaine, Jalina Porter, apportant le «soutien» de Washington à ces marques.