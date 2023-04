Suisse romande: Le brassage des eaux du Léman n’est toujours pas assez profond

Le Léman étant un lac très profond, les hivers doivent être particulièrement froids et accompagnés de forts vents pour que les eaux se mélangent complètement. Mais cet hiver, et pour la onzième année consécutive , ça n’a toujours pas été le cas. Le brassage est intervenu jusqu'à une profondeur de 120 mètres seulement, tandis que la profondeur maximale du Léman atteint 309 mètres.

Perturbé par les hivers doux et peu venteux, ce processus naturel implique notamment une prolifération des algues et un déficit d’oxygène au fond du lac, peu propice à la vie aquatique et qui fait proliférer les cyanobactéries, toxiques pour l’homme. Depuis le dernier brassage hivernal survenu au cours de l’hiver 2011/2012, la température située entre 250 et 309 m de profondeur augmente en moyenne de +0,1°C/an.