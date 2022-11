Coupe du monde: les Verts veulent taxer la FIFA à Zurich

Pour les garder chez nous

Même si elle est imposée comme une association à but non lucratif, la FIFA reste un contribuable intéressant pour les finances zurichoises, non seulement par ses propres impôts mais aussi par ceux de ses salariés. En 2018, au parlement zurichois, il était rappelé que rien que les employés de la FIFA payaient un total de 12 millions de francs d’impôts sur le revenu par an. Il y a donc fort à parier que le Canton fera tout pour ne pas taxer plus fortement l’organisation, dont les rumeurs disent qu’elle pourrait quitter la Suisse pour s’installer à Paris… ou au Qatar.