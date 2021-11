Haute-Savoie (F) : Le break cachait 44 kilos de cannabis

Une saisie record de stupéfiants a été effectuée fin octobre, à un péage de la région d’Annecy (F) dans un véhicule immatriculé en Suisse. Celui-ci était rempli de caches.

Pas moins de 44 kilos de cannabis dissimulés dans les tréfonds d’une Audi break. C’est ce qu’ont découvert les douaniers français, le 26 octobre, lors d’un contrôle au péage de Saint-Martin-Bellevue, au no r d d’Annecy, r elate « Le Dauphiné Libéré » . U n véhicule avec plaques suisses, conduit par un homme d’une vingtaine d’années , a attiré l’attention des agents . Le conducteur a expliqué remonter de la région de Montpellier, après un séjour en Espagne et au Maroc.

Le contrôle du véhicule a duré près de cinq heures, avec l’engagement d’un chien pour détecter de la drogue. L’animal spécialisé a « marqué » un peu partout autour du break et dans son habitacle. Il a fallu désosser le véhicule pour retrouver un peu partout (ailes avant, sous le capot, longerons du châssis) des caches aménagées, qui contenaient de la résine de cannabis emballée. Le conducteur, âgé de 22 ans et originaire du Doubs (F), a été jugé et condamné mercredi dernier. Il a écopé de trois ans de prison ferme et 154’000 euros d’amende. Le véhicule a été confisqué.