Football : Le Brésil a mal à son business de joueurs

Le Brésil est le pays qui vend le plus de joueurs de football à l’étranger, mais les transferts internationaux ont été fortement touchés par la pandémie de coronavirus.

«Les Européens sont de plus en plus réticents à casser leur tirelire. Avant, ils n’hésitaient pas à acheter des joueurs même en sachant qu’ils seraient remplaçants chez eux»

«Le marché des transferts est au ralenti, les clubs essaient de ne pas trop dépenser parce que la situation financière est très compliquée dans le monde entier» à cause de la pandémie, explique Gustavo Hofman, commentateur de la chaîne de télévision ESPN.

Au pays de Pelé et Neymar, les transferts de joueurs vers l’étranger représentent environ un quart des recettes des clubs et sont leur deuxième source de revenus, après les droits TV.

Les incertitudes économiques liées au coronavirus ont non seulement réduit le nombre des ventes de joueurs, mais aussi les sommes engagées.

Fragilité financière

Mais cette année, le montant total payé pour les trois joueurs les plus chers vendus par des clubs brésiliens s’est élevé à seulement 61,75 millions d’euros, avec notamment Benfica déboursant 28 millions d’euros pour Everton, joueur de Gremio et sensation de la dernière Copa América avec la Seleçao.

«À une autre époque, Everton aurait certainement pu être vendu plus cher au Benfica», estime Gustavo Hofman.

Avec 2.742 joueurs évoluant à l’étranger, le Brésil est le premier «exportateur» mondial de footballeurs, devant l’Argentine (2.330) et la France (1.740), d’après un rapport publié en mai par l’Observatoire du football du Centre international d’étude du sport (CIES) de Neuchâtel.

La plupart des clubs brésiliens sont surendettés, et «leur fragilité financière a augmenté à cause de la pandémie», souligne Rodrigo Capelo, journaliste spécialisé dans l’économie du sport du site Globoesporte.com.

La suspension des compétitions pendant près de quatre mois à cause du coronavirus, qui a fait plus de 128.000 morts au Brésil, a privé les clubs de revenus de sponsoring, droit télé et de billeterie.