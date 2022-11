Coupe du monde: Le Brésil bat la Serbie mais s'inquiète pour Neymar

Cela commençait à se voir. Cette Serbie qui a commencé le match si haut dans le terrain, qui a choisi l’option de regarder le Brésil dans les yeux plutôt que faire le gros dos, a fini par rétrécir le champ de ses contestations. Un peu, de plus en plus, beaucoup. Alors lorsque la Seleçao a fini par trouver la faille (62e), les Serbes ne formaient plus qu’une carapace particulièrement repliée sur elle-même. Et si c’était le premier signe de la domination brésilienne qui doit s’étendre jusqu’à la couronne finale?