JO de Tokyo - Le Brésil domine l’Espagne et s’adjuge la médaille d’or

Présent à Tokyo avec 6 joueurs ayant disputé l’Euro, l’équipe olympique d’Espagne n’est pas parvenue à récolter une 2e médaille d’or aux Jeux olympiques, après celle obtenue en 1992, lors des JO de Barcelone. Les hommes de Luis de la Fuente se sont inclinés 2-1 après prolongations contre le Brésil, tenant du titre, samedi à Yokohama. Malgré la présence du gardien Unai Simon, des défenseurs Pau Torres et Eric Garcia, du milieu de terrain Pedri et des attaquants Dani Olmo et Mikel Oyarzabal, les Espagnols n’ont pas réussi à faire honneur à leur rang de favoris.