Grippe aviaire: Le Brésil déclare l’«urgence zoosanitaire»

La mesure, qui restera en vigueur pendant 180 jours, vise à «empêcher que (la maladie) n’atteigne la production de volailles à des fins de subsistance et commerciales, ainsi qu’à préserver la faune et la flore sauvages et la santé humaine», a déclaré le ministère dans un communiqué. Elle «permet de mobiliser des ressources» pour prévenir la propagation du virus, a-t-il ajouté. L’interdiction des foires, concours et expositions de volailles, déjà en vigueur, est par ailleurs prolongée.