Assassinat de Shinzo Abe : Le Brésil décrète un deuil de trois jours

Le président Jair Bolsonaro a exprimé son «indignation extrême» après l’assassinat de l’ancien Premier ministre japonais.

«J’ai décrété un deuil officiel de trois jours dans tout le pays, pour témoigner de notre respect à l’égard du peuple japonais, de notre reconnaissance à Shinzo Abe et de notre solidarité devant une cruauté injustifiable», a écrit le président brésilien sur Twitter, en publiant une photo sur laquelle il serre la main d’Abe.

Le Brésil a décrété un deuil national de trois jours après la mort de Shinzo Abe, a annoncé vendredi le président Jair Bolsonaro, exprimant son «indignation extrême» après l’assassinat de l’ancien Premier ministre japonais. Jair Bolsonaro rend hommage, dans un second tweet, au «brillant leader qui a été un grand ami du Brésil» et exprime ses condoléances «à la famille d’Abe et à nos frères japonais». Le Brésil héberge la première communauté japonaise à l’étranger, avec 1,9 million de personnes, dont les premiers immigrants, des travailleurs agricoles, sont arrivés au début du XXe siècle.