Covid-19

Le Brésil dépasse le million de cas dans un monde toujours dangereux

Si le virus ralentit en Europe, où le déconfinement se poursuit, il continue en revanche à s’étendre en Amérique latine, notamment au Brésil, le nouvel épicentre mondial de la pandémie.

Depuis le début de juin, le Brésil a enregistré plus de nouvelles contaminations et de décès qu’aucun autre pays au monde. (Photo EVARISTO SA / AFP)

Avant le Brésil, seuls les Etats-Unis avaient passé ce seuil symbolique du million de cas. Le géant latino-américain va aussi probablement franchir la barre des 50’000 morts après avoir atteint 48’954 décès vendredi, devenant le deuxième pays où le Covid-19 tue le plus dans le monde.

Depuis le début de juin, le Brésil, nouvel épicentre mondial de la pandémie, a enregistré plus de nouvelles contaminations (518’000) et de décès (19’000) qu’aucun autre pays au monde, selon une compilation de l’AFP. Et si le virus ralentit sa progression en Europe, où le déconfinement se poursuit, il continue en revanche à s’étendre inexorablement en Amérique latine.