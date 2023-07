Brésil de retour au Montreux Jazz Festival, mais sans bateau

«Après l’édition 2019, nous avons réorienté nos activités autour du centre des congrès et du palace. Nous avons abandonné bateaux, trains et concerts hors les murs pour améliorer l’offre existante autour du site Centre des congrès et du Montreux Palace», explique le service de presse du festival. Vu que le 2m2c sera en travaux en 2024, les bateaux pourraient-ils dès lors faire leur retour? «Tout est possible, nous évaluons toutes les possibilités. Aucune décision n’a été prise à ce stade», affirme le Montreux Jazz, qui rappelle que la musique brésilienne «fait partie de son ADN depuis de nombreuses années».