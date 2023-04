Football: Le Brésil est prêt à attendre jusqu’en mai pour Carlo Ancelotti

Le 1er avril, l'entraîneur italien avait ouvert la porte à des discussions avec la CBF pour devenir le successeur de Tite, qui a quitté son poste après l'élimination en quarts de finale du Mondial 2022 au Qatar. «S’il est avéré que l'équipe nationale du Brésil me veut, cela me flatte et m'enchante. Mais il faut respecter le contrat en cours (ndlr: avec le Real Madrid, qui expire en juin 2024), que je souhaite honorer», avait-il déclaré en conférence de presse.