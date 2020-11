Football : Le Brésil et l’Argentine gagnent à l’extérieur

Privée de Neymar, la sélection auriverde s’est imposée 2-0 en Uruguay. La formation albiceleste en a fait de même au Pérou.

Neymar blessé à la cuisse, Suarez infecté par le Covid-19: le Brésil et l’Uruguay étaient privées de leurs attaquants vedettes, mais c’est la Seleçao qui a tiré son épingle du jeu pour s’adjuger sa quatrième victoire en quatre matches dans ces éliminatoires (2-0). Pour ses retrouvailles avec Thiago Silva et Marquinhos, ses anciens coéquipiers au Paris SG, Cavani n’a pas fait parler la poudre et a pris un carton rouge mérité, pour une vilaine semelle sur Richarlison (71e).