Amazonie : Le Brésil n’atteindra pas son objectif de réduction de la déforestation

Le pays ne va pas atteindre son objectif de réduire de 10% la déforestation en Amazonie sur la période d’août 2020 à juillet 2021, qui sera plutôt autour de 4 à 5%.

Lutter contre les incendies

Mais Cristiane Mazzetti, de l’antenne brésilienne de Greenpeace, craint que le nombre de feux de forêts n’augmente à nouveau sur les prochains mois «quand la végétation des zones déboisées récemment sera plus sèche et susceptible d’être brûlée illégalement». «Le pire est à venir. Non seulement les prochains mois seront très secs en Amazonie, mais les agences de contrôle environnemental du gouvernement ont été affaiblies», notamment par des coupes budgétaires, «et l’une des priorités du Parlement est de voter des lois qui pourraient provoquer encore davantage de destructions de l’environnement», insiste-t-elle.