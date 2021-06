Football : Le Brésil renverse la Colombie

Neymar et ses coéquipiers ont poursuivi leur sans-faute à la Copa America, mercredi soir, en arrachant la victoire dans les arrêts de jeu (2-1).

Le match avait pourtant mal commencé pour la Seleçao, déjà qualifiée pour les quarts de finale et qui avait vu l’ailier de Porto Luis Diaz ouvrir le score dès la dixième minute d’un splendide ciseau acrobatique, le plus beau but depuis le début du tournoi. Mais le pays-hôte a réussi à empocher son troisième succès en autant de rencontres grâce à deux buts de la tête, marqués par Roberto Firmino (78e) et donc Casemiro (90e+10).