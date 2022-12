Coupe du monde: Le Brésil trop fort pour la Corée du Sud

Les belles histoires sont éphémères parfois. Les images de cette Corée du Sud qui attendait son bonheur au milieu de la pelouse désertée de l’Education City stadium resteront. Les héros venant de faire tomber le Portugal regroupés, quelques téléphones montrant la vidéo en direct d’une Uruguay qui sèche à quelques kilomètres de là, les écrans géants de l’enceinte qui jouent le jeu en allant chercher les larmes de certains supporters asiatiques. Et puis ce dénouement, incontrôlé et heureux, lorsque les Coréens ont appris leur qualification au coup de sifflet final d’Uruguay-Ghana. Une des séquences émotions de la Coupe du monde. Qui appartient définitivement au passé: trois jours plus tard, la Corée est éliminée.