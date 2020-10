Covid-19 : Le Brésil s’apprête à dépasser les 150’000 morts

Après les Etats-Unis, le Brésil est le pays le plus endeuillé au monde par le Cod-19. Chaque jour, 600 personnes meurent du virus.

Depuis le début de la pandémie, le président Jair Bolsonaro a critiqué les mesures de confinement prises par les maires et gouverneurs des différents Etats qui composent le pays.

Ce pays de 212 millions d’habitants aux dimensions continentales est le deuxième le plus endeuillé au monde après les Etats-Unis, avec 149’639 morts et 5’055’888 personnes contaminées, selon le dernier bilan rendu public vendredi soir par le Ministère de la santé.

Le premier cas a été recensé le 26 février et le premier décès le 16 mars. Les courbes ont ensuite augmenté de façon exponentielle, avant de se stabiliser en juin, avec un interminable plateau à plus de 1000 morts quotidiennes en moyenne.

La baisse s’est amorcée en août, avec une moyenne de 932 décès enregistrés par jour, et s’est poursuivie en septembre (752). Le tassement de la pandémie s’est confirmé la semaine dernière, avec 610 décès par jour en moyenne.

La moyenne quotidienne des nouveaux cas sur une semaine s’affaisse également, à 27’477 contre plus de 40’000 début septembre.

Pas de plan national

Mais les épidémiologistes soulignent que la baisse était bien plus prononcée dans les pays européens et asiatiques une fois que le pic avait été atteint.

«On avait 55’000 nouveaux cas par jour, maintenant, c’est autour de 27’000. Oui, on peut dire que ça a bien baissé, mais c’est un peu comme si on passait de l’Himalaya aux Alpes, on reste en montagne» explique à l’AFP José David Urbaez, chercheur de la Société brésilienne d’Infectiologie.