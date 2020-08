Environnement

Le Brésil s’engage à «freiner la déforestation»

L’Amazonie et le Pantanal connaissent un nombre record d’incendies.

Les incendies ont plus que triplé en juillet au Pantanal, plus grande zone humide de la planète et sanctuaire de biodiversité (image d’illustration).

«La première étape, dès cette année, c’est de mettre fin à l’augmentation de la déforestation au second semestre. Et à partir de l’an prochain, réduire la déforestation, faire baisser les chiffres», a déclaré M. Salles dans un entretien avec l’AFP.

Déforestation record

Plus au sud, au Pantanal, plus grande zone humide de la planète et sanctuaire de biodiversité, la situation est encore plus critique, les incendies ayant plus que triplé en juillet.