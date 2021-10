Environnement : Le Brésil s’engage à signer un accord sur la préservation des forêts à la COP26

Le Ministère des affaires étrangères a annoncé vendredi qu’il adhérait au «Forest Deal», un dossier majeur de la conférence de l’ONU sur le climat qui démarre lundi en Écosse.

«Nous avons déjà confirmé notre adhésion (à l’accord). Cela montre, une fois de plus, la nouvelle posture d’un Brésil engagé sur les thèmes du développement durable et plus spécialement du changement climatique», a déclaré Paulino Franco de Carvalho Neto, secrétaire aux Politiques multilatérales du Ministère des affaires étrangères brésilien.