Football : Le Brésil souffre contre le Chili mais passe en demies

Les coéquipiers de Neymar se sont qualifiés pour le dernier carré de la Copa America en dominant le Chili (1-0). Ils y retrouveront le Pérou, tombeur de l’Equateur.

Soccer Football - Copa America 2021 - Quarter Final - Brazil v Chile - Estadio Nilton Santos, Rio de Janeiro, Brazil - July 2, 2021 Brazil's Neymar in action with Chile's Sebastian Vegas REUTERS/Sergio Moraes

«Un super test»

«Nous avons très bien commencé le match, puis nous avons marqué un but et nous avons ensuite dû résiter au Chili qui a une équipe très compétente et des joueurs de grande qualité», a déclaré Neymar à l’issue du match. Pour le joueur du PSG, «ce fut un match très difficile et toute l’équipe mérite d’être félicitée, Dieu merci».