Football : Le Brésil toujours en tête, l’Argentine juste derrière

L’Argentine, championne du monde au Qatar, est montée à la deuxième place du classement FIFA, derrière le Brésil, toujours premier, et devant la France, finaliste, selon le classement officiel publié jeudi par l’instance internationale.

Les trois premiers du classement se tiennent en moins de vingt points, et creusent l’écart avec les Belges, quatrièmes.

La Suisse remonte à la douzième place

Le scénario de la finale, remportée aux tirs au but par l’Albiceleste (3-3 ap, 4-2 tab), n’a pas été favorable aux deux formations: si l’une d’elles s’était imposée avant la fin de la prolongation, elle aurait pris la tête du classement FIFA jeudi, car plus de points sont attribués pour les vainqueurs avant les tirs au but.