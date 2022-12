Royaume-Uni : Le «Brexit blues» des patrons britanniques

Près de deux ans après la sortie effective de l’Union européenne, celle-ci laisse un goût amer à de nombreuses entreprises outre-Manche. Le Brexit, «ce n’est que des coûts, des coûts et encore des coûts, sans aucun avantage», résume Adrian HanRahan, directeur général de Robinson Brothers, un petit fabricant de produits chimiques près de Birmingham, dans le centre de l’Angleterre, pour lequel l’UE est un marché essentiel. Le problème, ce ne sont pas les droits de douane, en grande partie éliminés par l’accord de libre-échange post-Brexit entre Londres et Bruxelles, mais plutôt la montagne de paperasse liée au retour – même partiel pour l’instant – des contrôles à la frontière.

«Nous avons ajouté probablement 25% de coûts supplémentaires à nos frais d’administration, juste pour faire face à l’évolution des formalités et des procédures pour faire entrer et sortir des choses de l’UE», estime M. HanRahan auprès de l’AFP. L’entreprise emploie 265 personnes et fabrique des produits chimiques pour de nombreux secteurs, de l’industrie pharmaceutique à l’agroalimentaire en passant par l’électronique et l’automobile. Quelque 70% de la production est exportée, dont plus de la moitié vers le continent. «Si votre entreprise ne traite pas avec l’UE, alors vous pouvez considérer le Brexit comme une bonne chose», mais pour les nombreuses sociétés qui commercent avec ce grand voisin, «c’est juste plus difficile», affirme le patron.